Hass-Kommentare bringen 37-Jährigen vor Gericht

Dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, musste ein 37-jähriger Oberösterreicher am eigenen Leib erfahren. Er soll unter dem Foto einer Krankenpflegeschule schriftlich schwer entgleist sein – und wurde ausgeforscht. Jetzt hat sein Treiben ein gerichtliches Nachspiel – die „Krone“ kennt die Hintergründe.