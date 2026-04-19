Hass-Kommentare bringen 37-Jährigen vor Gericht

Dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, musste ein 37-jähriger Oberösterreicher am eigenen Leib erfahren. Er soll unter dem Foto einer Krankenpflegeschule schriftlich schwer entgleist sein – und wurde ausgeforscht. Jetzt hat sein Treiben ein gerichtliches Nachspiel – die „Krone“ kennt die Hintergründe.
Ein gerichtliches Nachspiel haben jetzt rassistische Kommentare für einen 37-jährigen Internetnutzer. Der Mann soll am 14. Juli des Vorjahres einen Facebook-Beitrag der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Linzer Kepler Uniklinikum kommentiert haben.
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