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Diese Strafe droht

Hass-Kommentare bringen 37-Jährigen vor Gericht

Oberösterreich
19.04.2026 06:00
Dieses Foto soll dem Internetnutzer nicht gepasst haben.
Dieses Foto soll dem Internetnutzer nicht gepasst haben.(Bild: KUK)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, musste ein 37-jähriger Oberösterreicher am eigenen Leib erfahren. Er soll unter dem Foto einer Krankenpflegeschule schriftlich schwer entgleist sein – und wurde ausgeforscht. Jetzt hat sein Treiben ein gerichtliches Nachspiel – die „Krone“ kennt die Hintergründe.

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Ein gerichtliches Nachspiel haben jetzt rassistische Kommentare für einen 37-jährigen Internetnutzer. Der Mann soll am 14. Juli des Vorjahres einen Facebook-Beitrag der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Linzer Kepler Uniklinikum kommentiert haben.

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