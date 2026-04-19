Kärntner Eishockey-Klub baggert an einem NHL-Ass

Auch im Sommer steht Kärnten im Eishockey im Mittelpunkt – dank der „Sunshine Hockey League“, die heuer zum zweiten Mal ausgetragen wird. Am 5. Juni geht‘s in der Eishalle Ferlach los, der Vorjahres-Zweite Lendhafen Seelöwen möchte neben dem Klagenfurter Marco Kasper einen zweiten NHL-Crack ins Aufgebot holen.
Ein voller Erfolg war die „Sunshine Hockey League“ in der Vorsaison – in der Eishalle Ferlach duellierten sich viele Stars aus der heimischen ICE-Liga, um sich über den Sommer fitzuhalten. Gespielt wurde mit vier gegen vier Cracks. Am Ende setzten sich die „Slovenian Rams“ im Finale in der Heidi-Horten-Arena mit einem hauchdünnen 5:4 gegen die Lendhafen Seelöwen durch.
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