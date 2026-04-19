Bahnübergänge ohne Schranken als tödliche Gefahr

Für Ex-Fußballprofi Alex Manninger endete diese Woche ein Zusammenstoß mit der Lokalbahn tödlich. Der tragische Unfall erinnert den Salzburger Wolfgang Feurstein an seine eigenen Erlebnisse. Er hat vor Jahren ein Zugunglück nur knapp überlebt. Und er ist fassungslos: „Wie kann es noch immer unbeschrankte Bahnübergänge geben?“
Erschüttert, tief betroffen und traurig – so zeigt sich die internationale Sportwelt nach dem plötzlichen Unfalltod von Alexander Manninger. Der Salzburger Ex-Nationaltormann verstarb am Donnerstag bei einem Zusammenprall mit der Lokalbahn in Nußdorf. Ex-Profi Manninger war scheinbar gerade auf dem Weg zum Angeln. Im Nußdorfer Ortsteil Pabing gibt es einen beliebten Fischer-Treffpunkt.
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