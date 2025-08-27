„Hamstering“: Der riskante Sex-Trend erklärt

Trends kommen und gehen – auch beim Sex. Sofern Sie es bislang nicht getan haben, sollten Sie sich diversen Magazinratschlägen zufolge den Rest des Jahres unter anderem noch intensiv mit KI-gesteuerten Masturbatoren, dem Griff der Kleopatra oder Nippel-Orgasmen beschäftigen. Unerwähnt blieb bis dato ein Trend, genauer genommen, eine kuriose Stellung, die derzeit vor allem auf TikTok „an Fahrt“ gewinnt: „Hamstering“. Was es damit auf sich hat, was es dafür dringend braucht und wie Sie sich alternativ behelfen können – wir haben die dringlichsten Antworten.