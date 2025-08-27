LIVE: Novak Djokovic gegen Zachary Svajda

Zweite Runde bei den US Open: Novak Djokovic trifft auf den US-Amerikaner Zachary Svajda. Mit sportkrone.at sind Sie live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
In der ersten Runde siegte Djokovic gegen Learner Tien in drei Sätzen, war dabei aber körperlich nicht in der besten Verfassung. „Ich wünschte, ich hätte Learner Tiens Alter“, gab der vierfache US-Open-Sieger nach der Partie zu. Sein Körper erhole sich nicht mehr so schnell. „Ich habe aber immer noch die Motivation.“
Er sei aber überrascht gewesen, wie schlecht er sich im zweiten Satz gefühlt habe, sagte die Nummer sieben der Setzliste. „Ich habe keine Verletzung oder so etwas. Ich hatte einfach große Schwierigkeiten, lange Ballwechsel durchzuhalten und mich nach den Punkten zu erholen.“
Ob Svajda (145. der Weltrangliste), der sich durch die Qualifikation gekämpft hat, Djokovic heute ärgern kann?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.