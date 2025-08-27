LIVE: Novak Djokovic gegen Zachary Svajda

In der ersten Runde siegte Djokovic gegen Learner Tien in drei Sätzen, war dabei aber körperlich nicht in der besten Verfassung. „Ich wünschte, ich hätte Learner Tiens Alter“, gab der vierfache US-Open-Sieger nach der Partie zu. Sein Körper erhole sich nicht mehr so schnell. „Ich habe aber immer noch die Motivation.“