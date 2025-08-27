Hier kommt es zu mehr „Superzellen-Gewittern“

Regionale Unterschiede

Anders als etwa in der Schweiz nimmt die Häufigkeit der Superzellen-Gewitter auf der Iberischen Halbinsel und im Südwesten Frankreichs gemäß Simulation ab. Insgesamt sind demnach jedoch auf dem ganzen europäischen Kontinent elf Prozent mehr Superzellen-Gewitter zu erwarten. „Diese regionalen Unterschiede machen deutlich, wie unterschiedlich sich der Klimawandel in Europa auswirken kann“, wurde die Studien-Erstautorin Monika Feldmann von der Universität Bern in der Mitteilung zitiert. „Je besser wir verstehen, unter welchen Umständen diese Stürme entstehen, desto besser können wir uns dagegen wappnen“, erklärte die Forscherin weiter.