Wegen Klimawandel

Hier kommt es zu mehr „Superzellen-Gewittern“

Wissenschaft
27.08.2025 20:00

Superzellen-Gewitter kommen in der Regel selten vor, zählen aber zu den gefährlichsten Wetterphänomenen in Europa. Auf der Alpennordseite rechnet man in Zukunft mit deutlich mehr der heftigen Unwetter, zeigte eine Studie.

Bei einer Klimaerwärmung von drei Grad Celsius dürfte es auf der Alpennordseite eineinhalbmal so viele dieser besonders intensiven Gewitter geben. Südlich der Alpen erwarten Forschende ein Drittel mehr Superzellen-Gewitter, wie aus einer am Mittwoch in der Fachzeitschrift „Science Advances“ veröffentlichten Studie der Universität Bern und der ETH Zürich hervorgeht.

Gefährliches Wetterphänomen
Superzellen-Gewitter zählen zu den gefährlichsten Wetterphänomenen Europas, schrieb die Universität Bern in einer Mitteilung zur Studie. Obwohl sie nur einen Bruchteil aller Gewitter ausmachen, gehe von ihnen ein Großteil der Gewittergefahren aus. Sie bringen rotierende Aufwinde, heftige Windböen, Hagel und starke Regenfälle mit sich. Superzellen-Gewitter führen regelmäßig zu erheblichen Sachschäden, Ernteverlusten, Verkehrsproblemen und zu Verletzungen oder sogar Todesfällen.

Superzellen bringen heftige Unwetter mit Hagel, Orkanböen und Tornados.
Experte klärt auf
Unwetter-Alarm! Warum Superzellen gefährlich sind
23.06.2025
Auf dem ganzen europäischen Kontinent sind laut Forschenden elf Prozent mehr ...
Auf dem ganzen europäischen Kontinent sind laut Forschenden elf Prozent mehr Superzellen-Gewitter zu erwarten.(Bild: Constantin Handl)

Regionale Unterschiede
Anders als etwa in der Schweiz nimmt die Häufigkeit der Superzellen-Gewitter auf der Iberischen Halbinsel und im Südwesten Frankreichs gemäß Simulation ab. Insgesamt sind demnach jedoch auf dem ganzen europäischen Kontinent elf Prozent mehr Superzellen-Gewitter zu erwarten. „Diese regionalen Unterschiede machen deutlich, wie unterschiedlich sich der Klimawandel in Europa auswirken kann“, wurde die Studien-Erstautorin Monika Feldmann von der Universität Bern in der Mitteilung zitiert. „Je besser wir verstehen, unter welchen Umständen diese Stürme entstehen, desto besser können wir uns dagegen wappnen“, erklärte die Forscherin weiter.

Für die neue Studie griffen die Forschenden erstmals auf ein neuartiges Klimamodell zurück, das Entstehung und den Verlauf eines Superzellen-Gewitters mit einer Genauigkeit von 2,2 Kilometern simuliert.

