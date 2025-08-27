800 Millionen! Doping-Spiele klagen ihre Kritiker

Für einen Weltrekord soll es nach Angaben der Veranstalter eine Million US-Dollar Bonus geben. Die WADA hatte zuletzt von einem „gefährlichen und unverantwortlichen“ Konzept gesprochen. Das Internationale Olympische Komitee betonte: „Die Idee der ‘Enhanced Games‘ verdient keinen Kommentar. Wenn man das Konzept von Fairplay (...) im Sport zerstören will, ist das ein guter Weg.