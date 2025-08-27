Wiesbaden gegen Bayern ab 20.45 Uhr LIVE

„Scheinlösungen“: Kritik nach Bericht der Formel 1
Konter von Greenpeace
Erste Runde im DFB-Pokal: Meister Bayern München tritt heute beim Drittligisten Wehen Wiesbaden an. Mit sportkrone.at sind Sie ab 20.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Wegen des Supercups gegen Stuttgart wurde Bayerns Erstligamatch um zehn Tage verschoben. Wiesbaden sollte jedenfalls kein Stolperstein sein für die Bayern, die sich in den vergangenen Jahren im nationalen Cup nicht mit Ruhm bekleckert haben.
Wenn die Offensive des Rekordmeisters ähnlich gut funktioniert wie beim Liga-Auftakt gegen Leipzig (6:0), darf sich der Drittligist jedenfalls auf einen heißen Tanz einstellen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.