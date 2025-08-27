Hochsprung-Damen stehlen Duplantis die Show

Damit stellte das Hochsprung-Quartett der Damen sogar Überflieger Mondo Duplantis die Show. Der schwedische Superstar, der heuer seinen Weltrekord bereits auf 6,29 m verbessert hatte, begnügte sich diesmal mit 6,00 m. Damit gewann er vor dem Griechen Emmanouil Karalis (Gr/ebenfalls 6,00 m) und sicherte sich seine bereits fünfte Trophy der Diamond League. Duplantis und Karalis scheiterten jeweils an 6,10 m.