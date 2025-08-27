Vorteilswelt
Hochsprung-Damen stehlen Duplantis die Show

Sport-Mix
27.08.2025 20:00
Nicola Olyslagers flog über 2,04 m.
Nicola Olyslagers flog über 2,04 m.(Bild: Chiara Montesano/Diamond League AG)

Ein sensationeller City Event bildete auf dem Sechseläutenplatz vor der Oper den Auftakt zum Finale der Diamond League in Zürich! 5000 Zuschauer sorgten für eine großartige Atmosphäre, die die Leichtathletik-Stars in den sechs technischen Disziplinen beflügelte.

Dabei sorgte die zweimalige Olympia-Zweite Nicola Olyslaegers (Aus) für das Highlight. Sie gewann den Hochsprung mit neuer persönlicher Bestleistung von 2,04 m vor Olympiasiegerin Yaroslava Mahuchikh (Ukr/2,00 m). Auch Morgan Lake (Gb) und Yulia Levchenko (Ukr) flogen über 2,00 m.

 Damit stellte das Hochsprung-Quartett der Damen sogar Überflieger Mondo Duplantis die Show. Der schwedische Superstar, der heuer seinen Weltrekord bereits auf 6,29 m verbessert hatte, begnügte sich diesmal mit 6,00 m. Damit gewann er vor dem Griechen Emmanouil Karalis (Gr/ebenfalls 6,00 m) und sicherte sich seine bereits fünfte Trophy der Diamond League. Duplantis und Karalis scheiterten jeweils an 6,10 m.

 Bei den Frauen setzte sich Katie Moon (USA), Olympiasiegerin von Tokio 2021, im Stabhochsprung mit 4,82 m durch. Die Kugelstoß-Konkurrenzen wurden eine Beute von Joe Kovacs (USA/22,46 m) und Sarah Mitton (Kan/20,67).

Jubel um Simon Ehammer 
Zum Anschluss dieses Events feierten die Fans auf den ausverkauften Tribünen einen Heimsieg. Der Schweizer Simon Ehammer gewann den Weitsprung mit 8,32 m vor dem italienischen Hallen-Weltmeister Mattia Furlani (8,30 m). Ehammer bewies damit einmal mehr, dass er nicht nur Weltklasse im Zehnkampf, sondern auch im Weitsprung ist.

Endiorass Kingley
Endiorass Kingley(Bild: GEPA)

Die restlichen Entscheidungen der Diamond League 2025 fallen am Donnerstag im seit Monaten restlos ausverkauften Letzigrund. Da ist ja auch sensationell Österreichs Rekordler Endiorass Kingley im Dreisprung der sechs Finalisten dabei!

Porträt von Olaf Brockmann
Olaf Brockmann
