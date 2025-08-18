Online-Dating: So finden Sie einen Partner

Felix Gall: „Ich habe die Tage ohne Rad genossen“
Nach Tour zur Vuelta
Wischen nach links, wischen nach rechts, ein Like hier und eine Kontaktanfrage da – Online-Dating ist so einfach wie nie zuvor. Und dennoch gibt es so viele Singles wie nie zuvor. Dating-Coach Guido F. Gebauer erklärt die größten Fehler bei Online-Dating und gibt wertvolle Tipps.
Haben Sie auch schon mal online nach einem Partner oder zumindest für ein Date gesucht? Dann sind Sie nicht alleine. Rund 2,3 Millionen Österreicher haben schon zumindest einmal jemanden für ein Date gefunden. Die beliebtesten Apps sind dabei Tinder mit 360.000 Usern, dahinter folgen Bumble und Boo.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.