Vuelta

Gall-Team im Zeitfahren auf Rang sieben

27.08.2025 19:13
Felix Gall
Felix Gall

Das Decathlon-Team mit Felix Gall hat am Mittwoch im Teamzeitfahren der Vuelta Platz sieben belegt. Gall verbesserte sich dadurch an die zwölfte Stelle des Gesamtklassements. Dieses wird nach dem Zeitfahren über 24 km in Figueres wieder von Jonas Vingegaard angeführt.

Die Visma-Mannschaft des Dänen musste sich im Kampf gegen die Uhr aber um acht Sekunden der UAE-Truppe mit Juan Ayuso und dem im Finale zurückgefallenen Felix Großschartner geschlagen geben.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard

Ayuso ist nach der fünften Etappe einer von drei zeitgleichen UAE-Verfolgern von Vingegaard in der Gesamtwertung. Der Spanier liegt wie Joao Almeida und Marc Soler acht Sekunden hinter dem Spitzenreiter. Der fünftplatzierte Italiener Giulio Ciccone, mit dem Lidl-Team im Zeitfahren Dritter, hat neun Sekunden Rückstand.

Felix Gall
Felix Gall

Gall fehlen vor der ersten Bergankunft am Donnerstag in Andorra 25 Sekunden auf den Topfavoriten Vingegaard. Der bisher gleichauf mit dem zweimaligen Tour-de-France-Sieger führende Franzose David Gaudu fiel nach Platz neun mit der Groupama-Mannschaft an die sechste Position zurück. Großschartner scherte in der Schlussphase als vierter und letzter Fahrer seines achtköpfigen Teams aus. Seine Kollegen fuhren wie etliche andere Teams planmäßig als Quartett über die Ziellinie, denn die Zeitnahme erfolgt jeweils nach dem vierten Fahrer.

Israel-Team von Demonstranten aufgehalten
Einige Schrecksekunden musste das Team Israel-Premier Tech überstehen. Die mit einem israelischen Fahrer angetretene Mannschaft wurde auf der Strecke kurz von Demonstranten mit Palästina-Flaggen aufgehalten. Im Ziel betrug der Rückstand an der 19. Stelle 54 Sekunden.

