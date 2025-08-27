Gall-Team im Zeitfahren auf Rang sieben

Gall fehlen vor der ersten Bergankunft am Donnerstag in Andorra 25 Sekunden auf den Topfavoriten Vingegaard. Der bisher gleichauf mit dem zweimaligen Tour-de-France-Sieger führende Franzose David Gaudu fiel nach Platz neun mit der Groupama-Mannschaft an die sechste Position zurück. Großschartner scherte in der Schlussphase als vierter und letzter Fahrer seines achtköpfigen Teams aus. Seine Kollegen fuhren wie etliche andere Teams planmäßig als Quartett über die Ziellinie, denn die Zeitnahme erfolgt jeweils nach dem vierten Fahrer.