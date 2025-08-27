Triebtäter filmte unter Rock und schwänzte Prozess

Nur 53 Verurteilungen in vier Jahren

Diesen Fall von sogenanntem „Upskirting“, wie der moderne Kriminalbegriff heißt, nahm die „Krone“ zum Anlass für eine Anfrage beim Justizministerium: Demnach gab es seit der Einführung des Paragrafen vor vier Jahren erst acht Verurteilungen in Salzburg. Österreichweit waren die Staatsanwaltschaften in 1135 Fällen aktiv. Verurteilungen wurden nur bei 53 Prozessen ausgesprochen. In 101 Fällen endete das Strafverfahren mit einer Diversion.