Vor Super-Start war ein Großumbau nötig

Letzte Saison hat Hoffenheim mit Rang 15 den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga mit Ach und Krach geschafft. Doch in der Sommerpause wurde ordentlich umgebaut. Der Liga-Start trug gleich die ersten Früchte, die TSG feierte einen sensationellen 2:1-Sieg bei Vizemeister Leverkusen. „Dort musst du einmal gewinnen, das war ein sehr guter Auftritt von uns. Jetzt müssen wir so weitermachen“, sagt Andreas Schicker, der seit letztem Herbst als Sportchef gemeinsam mit Coach Christian Ilzer beim Klub aus Sinsheim das Zepter schwingt.