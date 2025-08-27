Vor Super-Start war ein Großumbau nötig

Die letzte Saison war für Andreas Schicker und Christian Ilzer keine einfache in Hoffenheim. Die Baumeister der erfolgreichen Sturm-Ära hatten beim deutschen Bundesligaklub Hoffenheim viele Hürden zu meistern. Im Sommer ließ das Steirer-Duo keinen Stein auf dem anderen, schon beim Auftakt hat sich der Erfolg eingestellt.
Letzte Saison hat Hoffenheim mit Rang 15 den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga mit Ach und Krach geschafft. Doch in der Sommerpause wurde ordentlich umgebaut. Der Liga-Start trug gleich die ersten Früchte, die TSG feierte einen sensationellen 2:1-Sieg bei Vizemeister Leverkusen. „Dort musst du einmal gewinnen, das war ein sehr guter Auftritt von uns. Jetzt müssen wir so weitermachen“, sagt Andreas Schicker, der seit letztem Herbst als Sportchef gemeinsam mit Coach Christian Ilzer beim Klub aus Sinsheim das Zepter schwingt.
