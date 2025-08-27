Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger in Halbturn

Listen-Gemeinderat ortet falsche Protokolle

Burgenland
27.08.2025 19:00
Franz Unger (FLH) vor dem Halbturner Gemeindeamt
Franz Unger (FLH) vor dem Halbturner Gemeindeamt(Bild: FLH Halbturn)

Franz Unger ist unzufrieden mit Halbturner Bürgermeister. Der Gemeinderat der „Freien Liste Halbturn (FLH)“ spricht sogar von systematischer Missachtung demokratischer Regeln.

0 Kommentare

Zur Erklärung: Laut Unger habe der Halbturner Bürgermeister Markus Ulram (ÖVP) „Beschlüsse verfälscht, Kritik ignoriert und trotzdem durchgewunken.“ Der Stein des Anstoßes liegt schon ein Weilchen zurück, im Mai 2024.

Hier sorgte besonders der Gemeinderatsbeschluss Nr. 99 zur sogenannten „Gebührenbremse 2024“ für massive Kritik bei Unger. Denn laut ihm wurde der Beschlusstext im offiziellen Protokoll vom 28. Mai 2024 inhaltlich falsch dargestellt.

„Falsches Protokoll abgesegnet“
Der Gemeinderat will auch schon bei der Protokollgenehmigung festgehalten haben, dass Beschluss Nr. 99 falsch dokumentiert worden sei. „Trotzdem hat die ÖVP-Mehrheit dieses falsche Protokoll abgesegnet. Gegen den erklärten Widerstand meinerseits und sogar der SPÖ“, erklärt Unger. Aus Sicht der FLH ist dieses Vorgehen ein klarer Bruch mit den Regeln der Gemeinderatsordnung.

Zitat Icon

Trotzdem hat die ÖVP-Mehrheit dieses falsche Protokoll abgesegnet. Gegen den erklärten Widerstand meinerseits und sogar der SPÖ. 

Franz Unger

Auch Ulrams Informationspolitik rund um den Nachtragsvoranschlag 2024 stößt ihm auf. „Auf konkrete Fragen habe es einfach keine befriedigende Antwort gegeben“, erklärt er. Unger bringt deshalb einen Antrag auf rechtssichere Protokollführung und transparente Veröffentlichung ein.

Ulram: „Kein Kommentar“
Und was sagt der ÖVP-Bürgermeister zu all diesen Vorwürfen? Ulram findet klare Worte: „Das kommentiere ich nicht. Nur so viel: Der Herr Gemeinderat hat mich in den vergangenen drei Jahren sage und schreibe 150 Mal angezeigt. Erst am Montag habe ich einen Bescheid vom Landesverwaltungsgericht bekommen, dass wieder eine seiner Anzeigen eingestellt worden ist.“

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
14° / 28°
Symbol stark bewölkt
Güssing
11° / 31°
Symbol heiter
Mattersburg
12° / 29°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
14° / 27°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
12° / 29°
Symbol wolkig

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
134.198 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
100.592 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
92.613 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1736 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1259 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1217 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Burgenland
Kulturfestival
Bei diesem „Herbstgold“ wäre gar Haydn in Ekstase
54. Inform eröffnet
Signal für die Wirtschaft und die ganze Region
Gemeinde-Aufreger
Grünraum am Sieberberg als Fläche für Schrottautos
„Wie Watsch‘n“
Ärger bei Anrainern wegen Krankenhauszubau
21 Fälle bekannt
Rätselraten um „Grabräuber“ auf Friedhof Parndorf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf