Listen-Gemeinderat ortet falsche Protokolle

Ulram: „Kein Kommentar“

Und was sagt der ÖVP-Bürgermeister zu all diesen Vorwürfen? Ulram findet klare Worte: „Das kommentiere ich nicht. Nur so viel: Der Herr Gemeinderat hat mich in den vergangenen drei Jahren sage und schreibe 150 Mal angezeigt. Erst am Montag habe ich einen Bescheid vom Landesverwaltungsgericht bekommen, dass wieder eine seiner Anzeigen eingestellt worden ist.“