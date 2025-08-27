Salzburgs Joker erwiesen sich als Trump-Asse

Der FC Red Bull Salzburg steht in der dritten Runde des ÖFB-Cups! Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch setzte sich beim FC Dornbirn mit 3:1 (1:1) durch. Dabei wussten die Bullen aber nur in der Schlussphase, nach einem Viererwechsel, so richtig zu überzeugen. Die „Krone“-Noten zum Spiel.