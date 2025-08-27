Salzburgs Joker erwiesen sich als Trump-Asse

Der FC Red Bull Salzburg steht in der dritten Runde des ÖFB-Cups! Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch setzte sich beim FC Dornbirn mit 3:1 (1:1) durch. Dabei wussten die Bullen aber nur in der Schlussphase, nach einem Viererwechsel, so richtig zu überzeugen. Die „Krone“-Noten zum Spiel.
Schlager 3
Wurde nur beim Gegentor wirklich gefordert.
Trummer 2
Ließ beim 1:1 Makovec aus den Augen und konnte daher nicht mehr klären.
Schuster 3
Verbrachte einen weitgehend ruhigen Abend.
Rasmussen 3
Baute sich im Aufbauspiel ein, defensiv ungeprüft.
Terzic 3
Der Serbe legte das 3:1 von Vertessen auf. Insgesamt kam dennoch zu wenig.
Diabate 3
Der „Staubsauger“ hatte wenig zu saugen – im Spiel nach vorne konnte er nicht allzu viel beitragen.
Diambou 3
Ein solider Auftritt, der ihm aber nicht helfen wird, ein Startelfticket zu ergattern.
Aguilar 2
Der Schweizer konnte bei seinem Startelf-Debüt kaum Akzente setzen.
Alajbegovic 4
War vor allem zu Beginn der Kreativste im Bullen-Spiel. Mit Fortdauer ließen aber seine Kräfte nach.
Daghim 2
Unglaublich bemüht, aber völlig glücklos. So betrieb er wenig Eigenwerbung auf weitere Startelf-Chancen.
Baidoo 3
Spielte den Pass auf Alajbegovic vorm 1:0. Hatte bei einem Stangenschuss Pech.
Lainer 4
Zum 33er beschenkte er sich mit einem Assist.
Kitano 4
Gute Spielübersicht, kluge Pässe. Als Joker überzeugt.
Ratkov 4
Starker Kopfball zum 2:1 – er hat einen Lauf!
Vertessen 4
Traf als Joker und brachte ebenfalls richtig Schwung.
Yeo 0
Trainer Letsch 3
Wieder einmal stachen die Joker. Die Startelf ließ aber zu wünschen übrig.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
