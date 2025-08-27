Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Noten

Salzburgs Joker erwiesen sich als Trump-Asse

Salzburg
27.08.2025 20:59
Die Bullen mühten sich lange in Dornbirn, setzten sich am Ende aber mit 3:1 durch.
Die Bullen mühten sich lange in Dornbirn, setzten sich am Ende aber mit 3:1 durch.(Bild: GEPA)

Der FC Red Bull Salzburg steht in der dritten Runde des ÖFB-Cups! Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch setzte sich beim FC Dornbirn mit 3:1 (1:1) durch. Dabei wussten die Bullen aber nur in der Schlussphase, nach einem Viererwechsel, so richtig zu überzeugen. Die „Krone“-Noten zum Spiel.

0 Kommentare

Schlager 3
Wurde nur beim Gegentor wirklich gefordert.

Trummer 2
Ließ beim 1:1 Makovec aus den Augen und konnte daher nicht mehr klären.

Schuster 3
Verbrachte einen weitgehend ruhigen Abend.

Rasmussen 3
Baute sich im Aufbauspiel ein, defensiv ungeprüft.

Terzic 3
Der Serbe legte das 3:1 von Vertessen auf. Insgesamt kam dennoch zu wenig.

Lesen Sie auch:
Das Heimstadion des FC Red Bull Salzburg in Wals-Siezenheim. 
Das gab‘s noch nie!
Langersehnte Premiere für Red Bull Salzburg
27.08.2025

Diabate 3
Der „Staubsauger“ hatte wenig zu saugen – im Spiel nach vorne konnte er nicht allzu viel beitragen.

Diambou 3
Ein solider Auftritt, der ihm aber nicht helfen wird, ein Startelfticket zu ergattern.

Aguilar 2
Der Schweizer konnte bei seinem Startelf-Debüt kaum Akzente setzen.

Alajbegovic 4
War vor allem zu Beginn der Kreativste im Bullen-Spiel. Mit Fortdauer ließen aber seine Kräfte nach.

Daghim 2
Unglaublich bemüht, aber völlig glücklos. So betrieb er wenig Eigenwerbung auf weitere Startelf-Chancen.

Lesen Sie auch:
Diabate (li.) ist gesetzt, Alajbegovic (M.) und Ratkov (re.) kämpfen um einen Stammplatz.
Kampf um die Startelf
Zehn Salzburger spielen um drei vakante Plätze
25.08.2025

Baidoo 3
Spielte den Pass auf Alajbegovic vorm 1:0. Hatte bei einem Stangenschuss Pech.

Lainer 4
Zum 33er beschenkte er sich mit einem Assist.

Kitano 4
Gute Spielübersicht, kluge Pässe. Als Joker überzeugt.

Ratkov 4
Starker Kopfball zum 2:1 – er hat einen Lauf!

Vertessen 4
Traf als Joker und brachte ebenfalls richtig Schwung.

Lesen Sie auch:
Soumaïla Diabaté hat bei Red Bull Salzburg aktuell seinen Stammplatz sicher.
Lob von allen Seiten
Das ist Red Bull Salzburgs neuer Staubsauger
25.08.2025

Yeo 0

Trainer Letsch 3
Wieder einmal stachen die Joker. Die Startelf ließ aber zu wünschen übrig.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
140.494 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
101.878 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
92.949 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1789 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1559 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1217 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf