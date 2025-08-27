„Wir hatten schon zuvor ein siegunfähiges Auto!“

Die Königsklasse des Motorsports startet nach der Pause im niederländischen Zandvoort wieder die Motoren. Dort, wo vor genau 40 Jahren einer österreichischen Legende von Platz neun außergewöhnliches gelang ...
„Perfekt zu sein, ist nicht immer einfach. Aber einer muss es ja sein.“ Eines von vielen legendären Zitaten, die von Niki Lauda bleiben. Vor 40 Jahren, August 1985, schrieb der Wiener in Zandvoort ein letztes Kapitel Formel-1-Geschichte. Dabei sah es zunächst nach einem tristen Wochenende aus. Regen im Qualifying, nur Startplatz neun für den McLaren-TAG-Porsche-Piloten. Vorne standen Piquet, Senna, Prost. Doch Lauda spielte all seine Routine aus: ein cleverer Boxenstopp zur richtigen Zeit, ein taktischer Schachzug, der ihn an die Spitze brachte.
