„Wir hatten schon zuvor ein siegunfähiges Auto!“

„Perfekt zu sein, ist nicht immer einfach. Aber einer muss es ja sein.“ Eines von vielen legendären Zitaten, die von Niki Lauda bleiben. Vor 40 Jahren, August 1985, schrieb der Wiener in Zandvoort ein letztes Kapitel Formel-1-Geschichte. Dabei sah es zunächst nach einem tristen Wochenende aus. Regen im Qualifying, nur Startplatz neun für den McLaren-TAG-Porsche-Piloten. Vorne standen Piquet, Senna, Prost. Doch Lauda spielte all seine Routine aus: ein cleverer Boxenstopp zur richtigen Zeit, ein taktischer Schachzug, der ihn an die Spitze brachte.