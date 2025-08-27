Salzburg müht sich gegen Dornbirn ins Achtelfinale

Erlösung durch Ratkov

Die Salzburger waren dominant, drängten auf das 2:0, scheiterten vor der Pause aber immer wieder an Dornbirn-Goalie Raphael Morscher. Das rächte sich: Nach einem Corner traf Kristijan Makovec am kurzen Eck per Kopf zum Ausgleich (40.). Letsch brachte nach einer Stunde mit Stefan Lainer, Sota Kitano, Ratkov und Vertessen seine A-Garnitur. Trotz langer Ballbesitzphasen und Eckballserien gab es lange kein Durchkommen – bis Ratkov die Bullen erlöste. Der Serbe traf nach einer Lainer-Flanke per Kopf. Es war sein sechstes Tor im sechsten nationalen Pflichtspiel der Saison.