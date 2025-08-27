Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖFB-Cup

Salzburg müht sich gegen Dornbirn ins Achtelfinale

Fußball National
27.08.2025 20:10
Salzburg mühte sich in die nächste Runde
Salzburg mühte sich in die nächste Runde(Bild: GEPA)

Red Bull Salzburg hat sich am Mittwoch mit etwas Mühe ins Achtelfinale des ÖFB-Cups gespielt.

0 Kommentare

Der Bundesliga-Tabellenführer setzte sich in der zweiten Runde beim Regionalligisten FC Dornbirn mit 3:1 (1:1) durch. Die Entscheidung brachten Tore der eingewechselten Petar Ratkov (70.) und Yorbe Vertessen (83.). Auch die WSG Tirol ist eine Runde weiter. Die Wattener besiegten mit ASKÖ Oedt ebenfalls einen Regionalligisten mit 3:1 (2:0).

(Bild: GEPA)

  Salzburg-Trainer Thomas Letsch warf vor 1.500 Zuschauern wie angekündigt die „Rotationsmaschine“ an. Im Vergleich zum 3:0-Ligasieg gegen den LASK gab es sieben Änderungen in der Startformation. Mit Kerim Alajbegovic (17), Enrique Aguilar (18), Edmund Baidoo und Adam Daghim (beide 19) begannen in der Offensive vier Teenager. Der bosnische Neo-Teamspieler Alajbegovic schlenzte den Ball aus 20 Metern sehenswert zur Führung ins lange Kreuzeck (20.).

Erlösung durch Ratkov
Die Salzburger waren dominant, drängten auf das 2:0, scheiterten vor der Pause aber immer wieder an Dornbirn-Goalie Raphael Morscher. Das rächte sich: Nach einem Corner traf Kristijan Makovec am kurzen Eck per Kopf zum Ausgleich (40.). Letsch brachte nach einer Stunde mit Stefan Lainer, Sota Kitano, Ratkov und Vertessen seine A-Garnitur. Trotz langer Ballbesitzphasen und Eckballserien gab es lange kein Durchkommen – bis Ratkov die Bullen erlöste. Der Serbe traf nach einer Lainer-Flanke per Kopf. Es war sein sechstes Tor im sechsten nationalen Pflichtspiel der Saison.

(Bild: GEPA)

Für die Entscheidung sorgte Vertessen nach Querpass von Aleksa Terzic. Die Vorarlberger, die in der ersten Runde den GAK ausgeschaltet hatten (1:0), konnten nicht mehr zusetzen. Salzburg hält nach sechs Saisonpartien im nationalen Geschäft bei fünf Siegen und einem Remis. In der Vorsaison hatten die Bullen in der ersten Cup-Runde in Dornbirn aber noch deutlich klarer mit 6:0 die Oberhand behalten.

(Bild: GEPA)

WSG bleibt ungeschlagen
Die WSG brachte sich in Oedt mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause auf die Siegerstraße. Erfolgreich waren Lukas Hinterseer (41.) und Tobias Anselm per Kopf (43.). Dem Regionalligisten gelang durch einen Kopfball von Toni Barisic der Anschlusstreffer (62.), den Endstand besorgte Ademola Ola-Adebomi nach Flanke des ebenfalls eingewechselten Yannick Vötter ebenfalls per Kopf (80.). Die Tiroler sind in dieser Saison damit weiter ungeschlagen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
140.494 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
101.878 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
92.949 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1789 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1559 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1217 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Fußball National
ÖFB-Cup
LIVE: LASK und Altach treffen früh
ÖFB-Cup
Salzburg müht sich gegen Dornbirn ins Achtelfinale
Ernüchterndes Cup-Aus
Euphorie ist in Lustenau schon wieder verfolgen
Austria in der Krise
Noch eine Chance gegen Altach – sonst fliegt Helm
2:0-Sieg bei Marchfeld
Durchatmen bei Bregenz nach Cup-Achtelfinaleinzug
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf