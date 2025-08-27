Vorteilswelt
ÖFB-Cup

Konferenz mit Salzburg und Altach ab 18 Uhr LIVE

Fußball National
27.08.2025 05:15
Salzburg-Trainer Thomas Letsch
Salzburg-Trainer Thomas Letsch(Bild: GEPA)

Zweite Runde im ÖFB-Cup: Bei der Konferenz sind Sie heute ab 18 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

Hier gibt es den Liveticker:

Sieben Partien stehen auf dem Programm, sechs Bundesligisten sind im Einsatz. Red Bull Salzburg gastiert ab 18 Uhr beim FC Dornbirn, die WSG Tirol spielt zeitgleich beim ASKÖ Oedt. Eine Stunde später duellieren sich der FAC und Stripfing.

Der LASK erlebte am Samstag einen Tag zum Vergessen in Salzburg (0:3) – heute wartet im Cup ...
Der LASK erlebte am Samstag einen Tag zum Vergessen in Salzburg (0:3) – heute wartet im Cup Horn.(Bild: APA/KRUGFOTO)

Die um 20.30 Uhr angesetzten Partien lauten ATUS Velden - TSV Hartberg, SV Donau – SCR Altach, SV Horn – LASK und SC Schwaz – Blau-Weiß Linz. Die Linzer haben in vier Bundesliga-Runden vier Niederlagen erlitten und sind Schlusslicht. „Im Cup gegen Schwaz ist das erste Spiel, wo wir Selbstvertrauen gewinnen können. Natürlich wird es nicht leicht“, sagte BW-Profi Alexander Briedl.

