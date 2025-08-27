Konferenz mit Salzburg und Altach ab 18 Uhr LIVE

Die um 20.30 Uhr angesetzten Partien lauten ATUS Velden - TSV Hartberg, SV Donau – SCR Altach, SV Horn – LASK und SC Schwaz – Blau-Weiß Linz. Die Linzer haben in vier Bundesliga-Runden vier Niederlagen erlitten und sind Schlusslicht. „Im Cup gegen Schwaz ist das erste Spiel, wo wir Selbstvertrauen gewinnen können. Natürlich wird es nicht leicht“, sagte BW-Profi Alexander Briedl.