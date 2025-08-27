Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Fahndungserfolg

Bügelnder Polizist erkennt Täter: Wende im Prozess

Gericht
27.08.2025 20:00
Ein Beitrag auf Servus TV führte zum Fahndungserfolg, aber nicht zu einer Verurteilung.
Ein Beitrag auf Servus TV führte zum Fahndungserfolg, aber nicht zu einer Verurteilung.(Bild: redbull.com)

Es war tatsächlich der Gesuchte, den der Exekutivbeamte bei der Hausarbeit in der Servus-TV-Sendung „Fahndung Österreich“ erkannt hatte. Allerdings entpuppte sich die Raubgeschichte im Wiener Landl anders als behauptet.

0 Kommentare

Über diesen bemerkenswerten Fahndungserfolg hat die „Krone“ berichtet: Beim Hemdenbügeln drehte ein Wiener Polizist den Fernseher auf, verfolgte die Servus-TV-Sendung „Fahndung Österreich“. Es ging um einen Raubüberfall im Oktober 2024 beim Flex am Donaukanal. Ein Duo soll eine junge Frau beraubt und ihren 22-jährigen Partner mit einer Glasflasche gestochen haben.

Auf Sendung folgte U-Haft
Der Polizist stellte das Bügeleisen zur Seite und griff zum Telefon. Er hatte einen der mutmaßlichen Täter anhand der Kleidung erkannt. Der Tschetschene wurde Anfang Juli in U-Haft genommen.

Wie sich im Prozess am Mittwoch im Landl herausstellte, behielt der Beamte recht – es handelte sich um einen der beiden jungen Männer, die in den Videos auf der Augartenbrücke zu sehen sind. Das bestreitet der Mandant von Anwältin Anna Mair auch gar nicht.

Lesen Sie auch:
In den vergangenen 22 Ausgaben von „Fahndung Österreich“ konnten bereits 21 Fälle gelöst werden. ...
TV-Hit führt zu Erfolg
Kriminalfall gelöst: Beim Bügeln Täter überführt
26.07.2025

Freispruch für den Tschetschenen
Allerdings ist er kein Räuber. Denn die Videos, die Szenen unmittelbar vor der Tat zeigen, passen mit den Zeugenaussagen nicht zusammen. „Es ist klar, dass Teile nicht stimmen, weil es den Videos widerspricht“, stellt Herr Rat fest. Anna Mair wird in ihrem Plädoyer deutlich: „Der Akt ist extrem schlecht ermittelt. Die Anklage ergibt sich schlichtweg nicht aus den Bildern“, sagt sie. Daher Freispruch, nicht rechtskräftig. Der zweite Verdächtige, offenbar ein Jugendlicher, konnte indes bis dato noch nicht ausgeforscht werden.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
140.494 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
101.878 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
92.949 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1789 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1559 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1217 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Gericht
Nach Fahndungserfolg
Bügelnder Polizist erkennt Täter: Wende im Prozess
Tatort: Musikfestival
Triebtäter filmte unter Rock und schwänzte Prozess
Krone Plus Logo
An Töchtern vergriffen
Staatsanwaltschaft ist Missbrauchs-Urteil zu milde
13 Opfer abgezockt
Falscher Polizist in Tirol muss hinter Gitter
Kellner angeklagt
Krimi um verschwundene Getränke in Wiener Lokal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf