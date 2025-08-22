So punkten Sie beim Dating in den Bundesländern

Fast alle von uns hatten schon einmal ein erstes Rendezvous mit jemandem und kennen die dazugehörige Gefühlsachterbahn: Schmetterlinge im Bauch, Vorfreude und Spannung auf das, was da kommt, eine Prise Nervosität und viele Szenarien davon im Kopf, wie das Treffen verlaufen könnte. In der Realität ist es allerdings oft so, dass es bei diesem einen Kennenlernen bleibt – Studien zeigen, dass nur etwa 20 Prozent der ersten Dates zu einem zweiten führen. Die Gründe dafür sind vielfältig.