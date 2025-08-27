Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieg gegen Glasgow

Austria-Frauen bejubeln geglücktes Europacup-Debüt

Fußball National
27.08.2025 21:18
Die Austria-Frauen haben allen Grund zur Freude.
Die Austria-Frauen haben allen Grund zur Freude.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Die Fußballerinnen der Wiener Austria haben eine erfolgreiche Europacup-Premiere hingelegt. Am Mittwoch trat die Frauen-Abteilung der Veilchen erstmals in der Champions-League-Qualifikation an und siegte gegen Glasgow City verdient 2:0.

0 Kommentare

Katharina Schiechtl (49.) und Maria Agerholm (93.) erzielten vor Rekordkulisse (2240) bei einem Austria-Heimspiel die Tore. Die nächste Partie des Mini-Turniers der 2. Qualifikationsrunde steigt schon am Samstag (14 Uhr) gegen Minsk.

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Der Turniersieger steigt in die 3. Qualifikationsrunde auf, der Finalverlierer in die 2. Qualifikationsrunde des neuen Europacup-Bewerbs um. Die von Stefan Kenesei betreuten Wienerinnen waren von Beginn weg tonangebend, Angreiferin Courtney Strode vergab in der 14. Minute eine Riesenchance. Zu athletischen Vorteilen kam eine routinierte Dreierabwehr um Carina Wenninger, Schiechtl und Virginia Kirchberger, die hinten dicht machte.

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Die Führung brachte ein Freistoß von Schiestl, bei dem sich die schottische Torfrau krass verschätzte. Schiechtl legte per Kopf beinahe nach (58.), die Gästinnen blieben offensiv harmlos. In der Nachspielzeit vollendete Agerholm einen Konter zum 2:0-Endstand.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
144.452 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
102.601 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
93.153 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1798 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1622 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1217 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Fußball National
ÖFB-Cup
LIVE: Altach siegt, Hartberg in der Verlängerung
Sieg gegen Glasgow
Austria-Frauen bejubeln geglücktes Europacup-Debüt
„Krone“-Noten
Salzburgs Joker erwiesen sich als Trumpf-Asse
ÖFB-Cup
Salzburg müht sich gegen Dornbirn ins Achtelfinale
Ernüchterndes Cup-Aus
Euphorie ist in Lustenau schon wieder verfolgen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf