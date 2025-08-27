Austria-Frauen bejubeln geglücktes Europacup-Debüt

Der Turniersieger steigt in die 3. Qualifikationsrunde auf, der Finalverlierer in die 2. Qualifikationsrunde des neuen Europacup-Bewerbs um. Die von Stefan Kenesei betreuten Wienerinnen waren von Beginn weg tonangebend, Angreiferin Courtney Strode vergab in der 14. Minute eine Riesenchance. Zu athletischen Vorteilen kam eine routinierte Dreierabwehr um Carina Wenninger, Schiechtl und Virginia Kirchberger, die hinten dicht machte.