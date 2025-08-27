Selbst Topmanager verdienen wieder etwas weniger

Variable Gehaltsbestandteile für weniger Manager

Das Gesamteinkommen der Manager der ersten Führungsebene setze sich aus einem gleich gebliebenen Grundgehalt (von 191.000 Euro auf 190.300 brutto) und den variablen Bestandteilen zusammen, die sich durchschnittlich auf 72.200 Euro brutto beliefen, so das WdF. „Nur mehr 59 nach zuletzt 61 Prozent der Führungskräfte erhalten einen variablen Gehaltsbestandteil, im Schnitt deutlich mehr als die zuvor erreichten 62.700 Euro, nämlich 98.900 Euro. Weitere 23 Prozent erhielten zusätzliche Geldleistungen, die dabei im Schnitt 55.800 Euro ausmachten.“