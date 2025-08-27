Lkw-Fahrverbot gekippt: Steirer bangen um Lösung

Einst bekannt als „Gastarbeiterroute“, gilt die B320 seit jeher als eine der gefährlichsten Straßen der Steiermark. Daran hat sich auch heute nichts geändert – im Gegenteil: Durch den Tourismus ist die Ennstal-Straße stärker befahren denn je. „Einige Anrainer ohne Auto müssen sich täglich in Lebensgefahr bringen, wenn sie zum Einkaufen die Straße queren“, sagt Franz Josef Lemmerer, Bürgermeister von Wörschach (ÖVP).