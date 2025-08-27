Lkw-Fahrverbot gekippt: Steirer bangen um Lösung

Trump verdoppelt Zölle – Handelsstreit eskaliert
Zollkeule gegen Indien
Die steirischen Bezirke Liezen und Murau wurden Ende der Vorwoche vom Aus des Lkw-Fahrverbots überrascht. B320 und B317 werden plötzlich wieder zu attraktiven Routen für „Mautflüchtlinge“. Wie ist die Lage vor Ort? Und bis wann soll eine neue Regelung stehen? Die „Krone“ hat sich umgehört.
Einst bekannt als „Gastarbeiterroute“, gilt die B320 seit jeher als eine der gefährlichsten Straßen der Steiermark. Daran hat sich auch heute nichts geändert – im Gegenteil: Durch den Tourismus ist die Ennstal-Straße stärker befahren denn je. „Einige Anrainer ohne Auto müssen sich täglich in Lebensgefahr bringen, wenn sie zum Einkaufen die Straße queren“, sagt Franz Josef Lemmerer, Bürgermeister von Wörschach (ÖVP).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.