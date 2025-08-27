Vorteilswelt
Doubelte Baywatch-Star

Wiens Basketball-Coach: „Ich war David Hasselhoff“

US-Sport
27.08.2025 18:30
David Hasselhoff (li.) wurde 1992 von Mike Coffin gedoubelt.
David Hasselhoff (li.) wurde 1992 von Mike Coffin gedoubelt.

David Hasselhoff ist wohl einer der größten TV-Stars der 80er und 90er Jahre. Viele haben ihn verehrt, manche getroffen. Aber nur sehr wenige Menschen auf der Welt können von sich behaupten, ihn gedoubelt zu haben. Mike Coffin, Basketball-Coach von BC Vienna, hat genau das gemacht. 

Wallendes Haupthaar ist nicht unbedingt etwas, das man mit Mike Coffin assoziieren würde. Der Basketball-Coach, 1970 in Los Angeles geboren, ist eher für seine blankpolierte Glatze bekannt. Anders bei David Hasselhoff, dem TV-Star der 80er- und 90er-Jahre. Und dennoch doubelte Mike den US-Star 1992 in einer Episode der Erfolgsserie „Baywatch“.

Porträt von Felix Cerny
Felix Cerny
