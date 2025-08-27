Wiens Basketball-Coach: „Ich war David Hasselhoff“

LIVE: Ratkov trifft! Salzburg wieder in Führung
ÖFB-Cup
David Hasselhoff ist wohl einer der größten TV-Stars der 80er und 90er Jahre. Viele haben ihn verehrt, manche getroffen. Aber nur sehr wenige Menschen auf der Welt können von sich behaupten, ihn gedoubelt zu haben. Mike Coffin, Basketball-Coach von BC Vienna, hat genau das gemacht.
Wallendes Haupthaar ist nicht unbedingt etwas, das man mit Mike Coffin assoziieren würde. Der Basketball-Coach, 1970 in Los Angeles geboren, ist eher für seine blankpolierte Glatze bekannt. Anders bei David Hasselhoff, dem TV-Star der 80er- und 90er-Jahre. Und dennoch doubelte Mike den US-Star 1992 in einer Episode der Erfolgsserie „Baywatch“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.