Nagelsmann streicht Ex-Bayern-Star, holt drei Neue

Verzichtet hat Nagelsmann indes diesmal auf Sane, der im Sommer zu Galatasaray Istanbul gewechselt war. „Er hat jetzt ein Tor gemacht und eins vorbereitet. Er muss noch ein bisschen reinkommen. Ich erwarte da keine Wunderdinge, das habe ich ihm auch so kommuniziert. Seine Quote muss aber noch besser werden. Da ist er gefordert, seinen Beitrag zu leisten. Dann ist er für uns auch ein Kandidat“, erklärt der Bundestrainer.