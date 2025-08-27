Nagelsmann streicht Ex-Bayern-Star, holt drei Neue

Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am heutigen Mittwoch sein Aufgebot für den Start in die WM-Qualifikation bekanntgegeben. Dabei verzichtete er auf den früheren Bayern-Kicker Leroy Sane – und holte drei Neue.
Mit den beiden Spielen gegen die Slowakei und Nordirland beginnt für die deutsche Nationalmannschaft in der nächsten Woche der Weg zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko.
In seinen 23 Mann starken Kader berief Nagelsmann drei Newcomer und vier Rückkehrer. Neu dabei im Kreis der Nationalmannschaft sind Torhüter Finn Dahmen vom FC Augsburg, der 2021 mit der deutschen U 21-Nationalmannschaft Europameister geworden war, sowie Verteidiger Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt und Offensivspieler Paul Nebel vom 1. FSV Mainz 05, die im Sommer in der Slowakei mit der U 21 Vizeeuropameister wurden.
Rüdiger wieder zurück
Zurück ins deutsche Aufgebot kehren Antonio Rüdiger von Real Madrid, Angelo Stiller und Jamie Leweling von DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart sowie Nadiem Amiri von Mainz 05.
Verzichtet hat Nagelsmann indes diesmal auf Sane, der im Sommer zu Galatasaray Istanbul gewechselt war. „Er hat jetzt ein Tor gemacht und eins vorbereitet. Er muss noch ein bisschen reinkommen. Ich erwarte da keine Wunderdinge, das habe ich ihm auch so kommuniziert. Seine Quote muss aber noch besser werden. Da ist er gefordert, seinen Beitrag zu leisten. Dann ist er für uns auch ein Kandidat“, erklärt der Bundestrainer.
