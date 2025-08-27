„South Park“ schlägt Trump mit den eigenen Waffen

Hätte man vor einigen Monaten eine Liste von Persönlichkeiten und TV-Serien erstellt, die am wahrscheinlichsten zu einem politischen Sprachrohr des Widerstands gegen Donald Trump werden könnten, wäre „South Park“ mit Sicherheit nicht sehr weit oben gelandet. Die Animationsserie von Matt Stone und Trey Parker ist pubertär, zynisch und teilte in der Vergangenheit gegen Liberale, Sittenwächter und die Woke-Bewegung aus. Kein Wunder, dass viele Zuschauer aus dem konservativen Spektrum die Abenteuer von Stan Mars, Kyle Broflovski, Kenny McCormick und Eric Cartman lieben.