„South Park“ schlägt Trump mit den eigenen Waffen

Die Macher der US-Animationsserie „South Park“ trauen sich, wovor viele andere zurückschrecken: US-Präsident Donald Trump offen anzugreifen. Wie die so pubertär wie hochpolitische Serie es schafft, den Mann im Weißen Haus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, erklärt Krone+.
Hätte man vor einigen Monaten eine Liste von Persönlichkeiten und TV-Serien erstellt, die am wahrscheinlichsten zu einem politischen Sprachrohr des Widerstands gegen Donald Trump werden könnten, wäre „South Park“ mit Sicherheit nicht sehr weit oben gelandet. Die Animationsserie von Matt Stone und Trey Parker ist pubertär, zynisch und teilte in der Vergangenheit gegen Liberale, Sittenwächter und die Woke-Bewegung aus. Kein Wunder, dass viele Zuschauer aus dem konservativen Spektrum die Abenteuer von Stan Mars, Kyle Broflovski, Kenny McCormick und Eric Cartman lieben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.