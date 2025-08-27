„Hamilton ist bei Ferrari in die Enge getrieben“

Gerhard Berger (66) sprach mit der „Krone“ vor dem sonntägigen Holland-GP in Zandvoord über den schwierigen Stand des Rekord-Weltmeisters, die starke Performance von McLaren und die große Wertschätzung für Max Verstappen.
„Krone“: Die Ehe von Lewis Hamilton und Ferrari wurde zuletzt oft in Frage gestellt. Kommt er nicht mit der Politik klar? Ist er zu alt und Teamkollege Charles Leclerc zu stark? Wie beurteilst du seine Situation vor der zweiten Saisonhälfte?
Gerhard Berger: „Das Ganze ist ein wenig verfahren. Lewis war es immer gewohnt, in einem Team die Nummer eins zu sein. Jetzt hat ihn Leclerc im Griff. Aber das ist eher eine moralische Geschichte, der Status darf keine Rolle spielen. Lewis hadert allerdings damit, doch er muss da selber rauskommen, das Auto und den Kollegen in den Griff bekommen. Es liegt nur an ihm selbst.“
