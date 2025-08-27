Wie man beim Einkauf Umwelt und Geldbeutel schont

LIVE: Ratkov trifft! Salzburg wieder in Führung
Aus der Mode, kaputt, eklig – diese Vorurteile gegen Secondhand-Kleidung nehmen ab. In Zeiten von Teuerung und wachsendem Umweltbewusstsein wird Vintage immer mehr zum Trend. Wir zeigen, wie es richtig geht und mit welchen Tipps man den gewünschten Effekt erreicht.
Wenn von Secondhand-Kleidung die Rede war, dann haben bis vor einigen Jahren die meisten die Nase gerümpft. Gebrauchte Sachen anziehen? Nein danke. Doch seit einiger Zeit vollzieht sich hier ein Wandel, besonders in der jüngeren Generation. 62 Prozent der Österreicher unter 30 gaben demnach laut einer Studie an, im Vorjahr gebrauchte Artikel gekauft zu haben. 2021 handelte es sich bei einem Fünftel aller gebraucht erworbenen Produkte um Textilien.
