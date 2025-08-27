Wie man beim Einkauf Umwelt und Geldbeutel schont

Wenn von Secondhand-Kleidung die Rede war, dann haben bis vor einigen Jahren die meisten die Nase gerümpft. Gebrauchte Sachen anziehen? Nein danke. Doch seit einiger Zeit vollzieht sich hier ein Wandel, besonders in der jüngeren Generation. 62 Prozent der Österreicher unter 30 gaben demnach laut einer Studie an, im Vorjahr gebrauchte Artikel gekauft zu haben. 2021 handelte es sich bei einem Fünftel aller gebraucht erworbenen Produkte um Textilien.