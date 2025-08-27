Kanzler: „Wir haben manches falsch eingeschätzt“

„Grenzen aufmachen, war ein Fehler“

Dieser Tage jährt sich der „Flüchtlingssommer“ 2015 zum zehnten Mal. Ob die damalige „Willkommenskultur“ ein Fehler war? „Ich glaube, dass wir das ein zweites Mal nicht mehr so machen würden“, sagt Stocker. „Die Grenzen aufzumachen, war ein Fehler“, räumt er ein. Ihm sei Menschlichkeit wichtig, aber: „Was sich nicht ausgeht, ist, dass jemand bei uns Asyl sagt und eigentlich Sozialhilfe meint“, erklärt er.