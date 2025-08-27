Dachdecker aus dem Mühlviertel ist in Konkurs

Die nächste Pleite eines oberösterreichischen Unternehmens: Die Dachdeckerei TIM aus Perg hat am Mittwoch ein Konkursverfahren beantragt. Die Schulden betragen mehr als drei Millionen Euro, der Betrieb soll geschlossen werden.
Vom Konkurs betroffen sind 20 Arbeiter, sechs Angestellte und zwei Lehrlinge, sowie 102 Gläubiger, bei denen die TIM Dachdeckerei GmbH laut Gläubigerschutzverand KSV1870 mit rund 3,1 Millionen Euro in der Kreide steht. Die Aktiva liegen bei und 166.000 Euro.
Personalkosten als Ursache
Das 2012 gegründete Unternehmen übersiedelte im Juni von Naarn nach Perg. Als Ursachen für die Zahlungsunfähigkeit gibt die Dachdeckerei an: „Die schwächelnde Baukonjunktur der letzten Jahre führte zu einem Umsatzrückgang. Man schloss seine Aufträge zu Fixpreisen ab, sodass die massiven Steigerungen bei den Personalkosten nicht weitergegeben werden konnten“, informiert der Gläubigerschutzverband. Dazu kamen die steigenden Materialkosten und Zinssteigerungen, weshalb das Mühlviertler Unternehmen nun die Reißleine zog.
Betrieb soll geschlossen werden
Eine Fortführung sei nicht finanzierbar, der Betrieb soll geschlossen werden. „Das letzte Wort hat schlussendlich die Masseverwaltung, die prüfen wird, ob eine Fortführung mit weiteren Verlusten für die Insolvenzgläubiger verbunden wäre und ob vorerst nur Teilbereichsschließungen vorgenommen werden. Auf lange Sicht ist aber von einer kompletten Unternehmensschließung auszugehen“, sagt Alexander Meinschad vom KSV1870.
