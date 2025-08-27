Dachdecker aus dem Mühlviertel ist in Konkurs

Personalkosten als Ursache

Das 2012 gegründete Unternehmen übersiedelte im Juni von Naarn nach Perg. Als Ursachen für die Zahlungsunfähigkeit gibt die Dachdeckerei an: „Die schwächelnde Baukonjunktur der letzten Jahre führte zu einem Umsatzrückgang. Man schloss seine Aufträge zu Fixpreisen ab, sodass die massiven Steigerungen bei den Personalkosten nicht weitergegeben werden konnten“, informiert der Gläubigerschutzverband. Dazu kamen die steigenden Materialkosten und Zinssteigerungen, weshalb das Mühlviertler Unternehmen nun die Reißleine zog.