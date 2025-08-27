Erdogan will Europas größte Luftwaffenfabrik bauen

Seit Jahren erlebt die Rüstungsindustrie der Türkei einen Boom, jetzt folgt die nächste Milliardeninvestition: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Bau einer riesigen Waffenfabrik angekündigt. Es soll das größte Werk für bei Luftangriffen eingesetzte Waffen Europas werden.
Die Firma Aselsan, das größte Unternehmen für Verteidigungselektronik in der Türkei, werde für die neue Fabrik 1,5 Milliarden Dollar (1,29 Mrd. Euro) investieren, erklärte Erdogan bei einer Zeremonie auf dem Gelände des Rüstungskonzerns in Ankara.
Produktionskapazität verdoppelt
Das sei die größte Einzelinvestition in die Rüstung des Landes, sagte er. Die Produktionskapazität des Unternehmens werde damit mehr als verdoppelt. Die erste Baustufe der Waffenfabrik solle Mitte 2026 fertiggestellt werden, kündigte der türkische Präsident an.
Führend bei bewaffneten Drohnen
Die Türkei zählt zu den weltweit führenden Herstellern unbemannter Kampfdrohnen und hat bereits eine vergleichsweise große Rüstungsindustrie aufgebaut. Dadurch hat das Land in den vergangenen Jahren seine Abhängigkeit von externen Lieferanten von Rüstungsgütern verringert.
