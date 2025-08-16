Geburtenrekord! Hier knistert es im Schlafzimmer

„Sie geben einem doch so viel zurück.“ Ein Satz, den man immer wieder hört. Vor allem von denjenigen, die keine Kinder in schwierigen Lebensphasen haben. Dass sich diese Phasen über viele Jahre von der Trotzphase (2. bis 3. Lebensjahr) über die 6-Jahres-Krise (5. bis 6. Lebensjahr) bis hin zur Vorpubertät (8. bis 10. Lebensjahr) und zur richtigen Pubertät (ab 12. Lebensjahr) ziehen können, ist den meisten Eltern bewusst.