Geburtenrekord! Hier knistert es im Schlafzimmer

Gerade in westlichen Gesellschaften geht die Bereitschaft, Kinder in die Welt zu setzen, deutlich zurück. So auch in Österreich. Es gibt aber noch einzelne Gemeinden, die dem Trend entgegenwirken. Krone+ hat sich angesehen, in welchen Schlafzimmer es noch munter knistert.
„Sie geben einem doch so viel zurück.“ Ein Satz, den man immer wieder hört. Vor allem von denjenigen, die keine Kinder in schwierigen Lebensphasen haben. Dass sich diese Phasen über viele Jahre von der Trotzphase (2. bis 3. Lebensjahr) über die 6-Jahres-Krise (5. bis 6. Lebensjahr) bis hin zur Vorpubertät (8. bis 10. Lebensjahr) und zur richtigen Pubertät (ab 12. Lebensjahr) ziehen können, ist den meisten Eltern bewusst.
