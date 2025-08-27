Als „Emils“ Artgenossen in OÖ der Tod drohte

Der durchs Land wandernde Elch „Emil“ bringt die Österreicher zum Schmunzeln. In Klosterneuburg (NÖ) war er schon, ebenso in der Donau und vor den Toren Wiens. Wo er aktuell steckt? Möglicherweise ist er auf dem Weg nach Oberösterreich, wo seinen Gefährten einst der Tod drohte ...