Offene Rechnung bei Klagenfurter Afterwork-Markt

Heute ist es wieder so weit, und die letzte Auflage des Afterwork-Marktes lockt tausende Besucher auf den Benediktiner Markt. Zur Erinnerung: Weil sich die Stadt Klagenfurt damals in der Zwölftel-Regelung befunden hatte und dadurch die Afterwork-Reihe nicht mitfinanzieren konnte, einigten sich die Marktwirte mit dem Stadtmarketing und dem Marktreferat darauf, dass sie heuer die Finanzierung der Veranstaltungsreihe übernehmen. Pro Termin fallen Kosten von 10.000 Euro an, die auf die insgesamt 14 Wirte aufgeteilt werden.