Bekanntes Sportstudio zieht in die Innenstadt

Nach dem erfolgreichen Workout mitten am Wörthersee wird Ende Mai ein neues „HIITletics“-Studio eröffnet – und zwar in der Innenstadt von Klagenfurt.
Ein Schiff fährt mitten am Wörthersee dem Sonnenuntergang entgegen – und darauf: ein DJ, eifrige Sportler, feierlustige Tänzer und motivierte Trainer!
Beim Spezial-Workout des Klagenfurter Studios „HIITletics“ – HIIT steht für High Intensity Interval Training bzw. hochintensives Intervalltraining – bebte das Schiff der Wörtherseeschifffahrt nicht nur wegen der fordernden Sportübungen, sondern auch dank der anschließenden Open-Air-Party.
Mehr als 162 Motivierte waren dabei. Und schon in wenigen Tagen steigt das nächste Event: „HIITletics“ zieht an einen neuen Standort, der am Freitag, 29. Mai, eröffnet wird.
Von 16 bis 20 Uhr können sich Interessierte mit dem neuen Studio am Feldmarschall-Conrad-Platz vertraut machen, bevor am 30. und 31. die ersten Kurse stattfinden.
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