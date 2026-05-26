Betrüger griffen auf Konten zweier Klagenfurter zu

Ein 50-Jähriger und eine 54-Jährige - beide aus Klagenfurt – werden den Pfingstmontag wohl lange nicht vergessen: Es ist jener Tag, an dem sie von äußerst geschickten Betrügern um Tausende Euro gebracht wurden!
Am Pfingstmontag erhielt ein 50-jähriger Klagenfurter auf seinem Computer die Meldung, dass sein Gerät gehackt worden sei und er die Hotline eines bekannten Softwareunternehmens kontaktieren solle.
Bei dem Telefonat machte der vermeintliche Software-Experte dem Kärntner glaubhaft, dass durch den angeblichen Hackerangriff bereits mehrere Überweisungen veranlasst worden seien. Nur durch Bestätigungen im Online-Banking könnten diese rückgängig gemacht werden.
Tatsächlich wurden jedoch erst durch die vom 50-Jährigen vorgenommenen Bestätigungen mehrere Überweisungen auf ausländische Konten durchgeführt. Dadurch entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.
Geld verloren, statt einzunehmen
Ein Kleid hatte eine 54-jährige Klagenfurterin über eine bekannte Internetplattform zum Verkauf angeboten. Sie wurde daraufhin am Pfingstmontag von bislang Unbekannten kontaktiert, erhielt einen Link – angeblich zur Abwicklung des Verkaufs beziehungsweise zum Erhalt der Zahlung. Es sei notwendig, persönliche Daten einzugeben.
Bei dem übermittelten Link handelte es sich jedoch um einen betrügerischen Phishing-Link. In weiterer Folge kam es zu mehreren unberechtigten Abbuchungen vom Konto der Frau in der Höhe von mehreren Tausend Euro.
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