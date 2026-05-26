Sein erster Wechsel: Stürmer verlässt Eisbullen

Die Eisbullen lassen ein Eigengewächs ziehen! Allrounder Lukas Schreier verlässt seinen Heimatklub Red Bull Salzburg und heuert ligaintern in Kärnten an. Für den 26-Jährigen ist es der erste Wechsel in seiner Karriere.
In den vergangenen Jahren wurde Lukas Schreier immer wieder als Fixabgang gehandelt, nun macht der 26-Jährige tatsächlich den Schritt. Bislang spielte der Allrounder, der sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden kann, ausschließlich für die Eisbullen. Sein neuer Klub hört auf den Namen EC VSV.
„Für mich ist das eine riesige Chance, weil es das erste Mal ist, dass ich außerhalb der Red Bull Organisation spielen werde. Besonders freue ich mich darauf, künftig vor den großartigen Fans in Villach aufzulaufen“, sagte der Salzburger bei seiner Vertragsunterschrift an der Drau.
Lukas ist ein Spieler, der unserem Team viel Energie geben wird und jeden Tag mit großem Einsatz an die Arbeit geht.
Pierre ALLARD, Cheftrainer Villacher SV
Auch Villachs Cheftrainer Pierre Allard ist von seinem neuesten Schützling überzeugt. „Lukas ist ein Spieler, der unserem Team viel Energie geben wird und jeden Tag mit großem Einsatz an die Arbeit geht. Seine Vielseitigkeit macht ihn extrem wertvoll, weil er sowohl offensiv als auch defensiv viele Aufgaben übernehmen kann. Besonders überzeugt hat uns aber seine Einstellung: Er arbeitet hart, bringt jeden Tag Intensität ins Training und hat den Ehrgeiz, sich ständig weiterzuentwickeln.“
Schreier trifft in Villach auf Salzburg-Kumpel
In Villach trifft Schreier auf einen weiteren Salzburger. Maximilian Rebernig, der aktuell seine erste A-WM in der Schweiz absolviert, stammt aus Oberndorf.
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