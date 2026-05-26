Sein erster Wechsel: Stürmer verlässt Eisbullen

Auch Villachs Cheftrainer Pierre Allard ist von seinem neuesten Schützling überzeugt. „Lukas ist ein Spieler, der unserem Team viel Energie geben wird und jeden Tag mit großem Einsatz an die Arbeit geht. Seine Vielseitigkeit macht ihn extrem wertvoll, weil er sowohl offensiv als auch defensiv viele Aufgaben übernehmen kann. Besonders überzeugt hat uns aber seine Einstellung: Er arbeitet hart, bringt jeden Tag Intensität ins Training und hat den Ehrgeiz, sich ständig weiterzuentwickeln.“