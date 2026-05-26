Opernstar Garanca sagt Festspiel-Engagement ab

Warum genau Elīna Garanča zu diesem Entschluss gekommen ist, ist nicht bekannt. Erst jüngst plauderte sie im Rahmen einer Pressekonferenz zu „Klassik unter Sternen“ in Niederösterreich darüber, dass sie nach 17 Jahren das Mezzosopranrepertoire ein „bisschen durch“ habe. Sie wolle sich deshalb vermehrt abseits ihres Fachs Stücke suchen, „die mir einfach Spaß machen“. Die Titelpartie der Ariadne gehört nun jedenfalls nicht dazu...