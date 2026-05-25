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„Super eingespielt!“

Salzburgs Tennis-Asse schlugen meisterlich auf

Salzburg: Sport-Nachrichten
25.05.2026 21:32
STC-Ass Benedikt Emesz.
STC-Ass Benedikt Emesz.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Perfekt aufgeschlagen haben die Tennis-Asse des STC Salzburg. Zum Bundesliga-Auftakt sicherte sich der Meister gleich zwei Siege hintereinander. Auf ein 9:0 daheim gegen Hard legten Salzburgs Herren am Montag nach und bezwangen Sauerbrunn auswärts mit 8:1.

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„Wir sind super eingespielt und jeder ist sehr gut in Form. Mit den ersten zwei Spieltagen können wir sehr zufrieden sein“, sagte Benedikt Emesz nach der Partie, der mit seinem Sieg nach zwei Sätzen (6:2, 6:1) gegen Julian Lockl alle Zweifler verstummen ließ.

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Nun winkt beim Titelträger gar schon das Halbfinal-Ticket. Benötigt wird dazu ein Sieg bei formstarken Tirolern in Schwaz. „Wir sind auf Kurs. Ich bin generell fest davon überzeugt, dass die Titelverteidigung mehr als nur möglich ist“, ist Emesz zuversichtlich. Der 24-Jährige hat derzeit auch eine große Umstellung zu verarbeiten. Denn zuletzt war er an einem US-College wie ein Profi unterwegs.

Salzburger gewinnt in Venedig
„Die Umstellung ist natürlich sehr groß. Ich war es gewohnt, vier bis sechs Stunden zu trainieren. Jetzt sitze ich acht bis neun Stunden vor dem Computer, versuche aber abseits davon viel Sport zu machen.“, erklärte Emesz. Indes gewann Lukas Neumayer beim Challenger in Venedig in zwei Sätzen (7:6, 6:4) gegen Li Tu aus Australien.

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