Salzburgs Tennis-Asse schlugen meisterlich auf

Nun winkt beim Titelträger gar schon das Halbfinal-Ticket. Benötigt wird dazu ein Sieg bei formstarken Tirolern in Schwaz. „Wir sind auf Kurs. Ich bin generell fest davon überzeugt, dass die Titelverteidigung mehr als nur möglich ist“, ist Emesz zuversichtlich. Der 24-Jährige hat derzeit auch eine große Umstellung zu verarbeiten. Denn zuletzt war er an einem US-College wie ein Profi unterwegs.