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Start im September

Diese drastischen Folgen hat die Neutorsperre

Salzburg
26.05.2026 11:59
Im Neutor wird eine Zufahrt im Mönchsberg zu den Festspielhäusern errichtet.
Im Neutor wird eine Zufahrt im Mönchsberg zu den Festspielhäusern errichtet.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Ab September wird das Neutor in der Salzburger Altstadt wegen der Erweiterung und Sanierung der Festspielhäuser gesperrt. Stadt und Land stellten am Dienstag das Verkehrskonzept vor. Klar ist, der gesamte Verkehr in und rund um die Altstadt wird mit drastischen Folgen zu kämpfen haben. 

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Selbst Festspiel-Manager Lukas Crepaz gab bei der Vorstellung der Verkehrspläne für die Stadt am Dienstag zu: „Es wird eine absolute Erschwernis, da brauchen wir nicht drum herum reden.“ Die geplanten Maßnahmen im Detail:

Verkehrskonzept Neutorsperre

  • Das Neutor wird von 14. September bis mindestens Ende März komplett gesperrt, auch für den öffentlichen Verkehr.
  • Der Busverkehr wird überwiegend über den Müllner Hügel und die Lindhofstraße umgeleitet.
  • Um Vorrang für den öffentlichen Verkehr zu gewähren, wird der Individualverkehr zwischen Staatsbrücke und Müllner Hügel stark eingeschränkt. Nur mehr Anrainer und Lieferverkehr können diese Route benutzen.
  • Ab April wird das Neutor wieder einspurig befahrbar sein. Vorrang hat der öffentliche Verkehr. Für Lieferanten und Anrainer soll es Zufahrtskontingente geben.
  • Um die Salzburger zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu bewegen soll es attraktive Ticketoptionen für die Baustellenphase geben. Details sind in Ausarbeitung.
  • Auf der Schwarzstraße wird es anstelle der jetzigen Kurzparkzone eine neue Busspur geben.

Als Vorlauf gibt es ab Anfang Juli die Sommer-Verkehrsregelung für die Altstadt. Das ist von der Stadtpolitik offenbar auch als Probe für die große Neutorsperre gedacht. „Ja, es ist eine große Herausforderung. Mit der Sommerregelung haben wir schon eine gute Vorbereitung“, sagt Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).

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Für die Verkehrslösung zur Neutorsperre ist auch die Landesregierung mit im Boot. „Wir werden schauen, dass wir das Jahresticket noch attraktiver machen“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). „Ich werde auch wieder die Forderung an den Bund richten, eine Mautbefreiung für die Autobahn bis Salzburg Süd zu bekommen. Damit wir den Ausweichverkehr auf das höherrangige Straßennetz bekommen“, erklärt Schnöll.

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