Diese drastischen Folgen hat die Neutorsperre

Ab September wird das Neutor in der Salzburger Altstadt wegen der Erweiterung und Sanierung der Festspielhäuser gesperrt. Stadt und Land stellten am Dienstag das Verkehrskonzept vor. Klar ist, der gesamte Verkehr in und rund um die Altstadt wird mit drastischen Folgen zu kämpfen haben.
Selbst Festspiel-Manager Lukas Crepaz gab bei der Vorstellung der Verkehrspläne für die Stadt am Dienstag zu: „Es wird eine absolute Erschwernis, da brauchen wir nicht drum herum reden.“ Die geplanten Maßnahmen im Detail:
Als Vorlauf gibt es ab Anfang Juli die Sommer-Verkehrsregelung für die Altstadt. Das ist von der Stadtpolitik offenbar auch als Probe für die große Neutorsperre gedacht. „Ja, es ist eine große Herausforderung. Mit der Sommerregelung haben wir schon eine gute Vorbereitung“, sagt Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).
Für die Verkehrslösung zur Neutorsperre ist auch die Landesregierung mit im Boot. „Wir werden schauen, dass wir das Jahresticket noch attraktiver machen“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). „Ich werde auch wieder die Forderung an den Bund richten, eine Mautbefreiung für die Autobahn bis Salzburg Süd zu bekommen. Damit wir den Ausweichverkehr auf das höherrangige Straßennetz bekommen“, erklärt Schnöll.
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