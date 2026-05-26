Diese drastischen Folgen hat die Neutorsperre

Für die Verkehrslösung zur Neutorsperre ist auch die Landesregierung mit im Boot. „Wir werden schauen, dass wir das Jahresticket noch attraktiver machen“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). „Ich werde auch wieder die Forderung an den Bund richten, eine Mautbefreiung für die Autobahn bis Salzburg Süd zu bekommen. Damit wir den Ausweichverkehr auf das höherrangige Straßennetz bekommen“, erklärt Schnöll.