Traditionsgärtnerei schließt nach 97 Jahren

Eigentlich wäre geplant gewesen, die Gärtnerei Doll im geplanten Neubau weiterzuführen. Doch Jörg Doll entschied sich nach 29 Jahren als Geschäftsführer jetzt doch für die Schließung: Im September sperrt das Salzburger Familienunternehmen nach 97 Jahren endgültig zu. „Nun bleib mir nur noch, Danke zu sagen. Dank an meine Mitarbeiter und Dank an unsere Kunden“, richtete der Geschäftsführer in einer Aussendung aus. Die Mitarbeiter wurden bereits über die Schließung informiert.