Feuerwehr muss Kalb über Felswand abseilen

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte am Montagabend die Feuerwehr in Salzburg aus. Ein Kalb stürzte in Dorfgastein ab und konnte nur mit schwerem Gerät gerettet werden.
Solche Einsätze erlebt die Feuerwehr Dorfgastein auch nicht alle Tage. Weil ein abgestürztes Kalb aus einer steilen Felswand gerettet werden musste, wurden am Montagabend gegen 20.30 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert.
Dunkelheit wurde zum Problem
Die Rettung des Kalbs gestaltete sich aufgrund der einbrechenden Dunkelheit und dem exponierten Gelände schwierig und machte eine Rettung nach oben schwierig. Das junge Tier wurde deshalb angeseilt und gestaffelt über eine Felswand ins Tal gebracht. Die Feuerwehr rückte dabei mit schweren Beleuchtungsgeräten an.
Kalb unverletzt zurück zu Besitzern
Im Anschluss an den Einsatz wurde das Kalb unverletzt an die Besitzer übergeben.
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