Feuerwehr muss Kalb über Felswand abseilen

Dunkelheit wurde zum Problem

Die Rettung des Kalbs gestaltete sich aufgrund der einbrechenden Dunkelheit und dem exponierten Gelände schwierig und machte eine Rettung nach oben schwierig. Das junge Tier wurde deshalb angeseilt und gestaffelt über eine Felswand ins Tal gebracht. Die Feuerwehr rückte dabei mit schweren Beleuchtungsgeräten an.