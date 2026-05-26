Kollision mit „Tiny House“-Transporter auf der A1

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Dienstagfrüh gegen 4 Uhr auf der Westautobahn (A1) bei Thalgau ereignet. Ein Pkw fuhr auf einen Anhänger eines Kastenwagens auf, der eine Art Mini-Haus transportierte. Durch den Zusammenprall wurden drei Personen verletzt und zwei Fahrzeuge schwer beschädigt.
Um 4.13 Uhr erreichte ein Alarm die Freiwillige Feuerwehr Thalgau: Ein Auffahrunfall hatte sich auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg auf Höhe Thalgau ereignet. Ersten Informationen nach prallte ein Pkw gegen den Anhänger eines Kastenwagens, der ein „Tiny House“ – eine Art Mini-Haus – transportierte.
Durch die Wucht des Aufpralls löste sich der Anhänger vom Transporter. In weiterer Folge stürzte der Kastenwagen seitlich um.
Drei Personen wurden verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht. Eingeklemmt war laut Feuerwehr niemand: Die Einsatzkräfte übernahmen die Reinigungs- und Bergungsarbeiten. Aufgrund der Aufräumarbeiten war die A1 eine Zeit lang gesperrt. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden, heißt es im Feuerwehrbericht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen indessen weiter.
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