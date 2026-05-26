Kollision mit „Tiny House“-Transporter auf der A1

Drei Personen wurden verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht. Eingeklemmt war laut Feuerwehr niemand: Die Einsatzkräfte übernahmen die Reinigungs- und Bergungsarbeiten. Aufgrund der Aufräumarbeiten war die A1 eine Zeit lang gesperrt. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden, heißt es im Feuerwehrbericht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen indessen weiter.