Gasaustritt in Hotel: 13 Gäste in Klinik geliefert

Mehrere Sirenen heulten am Pfingstmontag im Kärntner Liesertal und im Salzburger Lungau. Wegen eines möglichen Chlorgasaustritts in einem Hotel im Tourismusort Katschberg musste ein Wellnessbereich gesperrt werden. Mehrere Personen mussten ins Krankenhaus geliefert werden.
Über starkes Husten und plötzliche Atemwegsreizungen haben mehrere Gäste in einem Hotel am Katschberg geklagt. Die Personen nahmen zudem starken Chlorgeruch wahr. Wie sich herausstellte, ist es im Wellnessbereich der Unterkunft zu einem Chlorgasaustritt gekommen.
Das Hotel wurde umgehend geräumt und gesperrt, und die Rettungskette wurde in Gang gesetzt. Zwölf Personen wurden zur Abklärung in die Krankenhäuser Tamsweg, Spittal und Villach gebracht. Eine minderjährige Person wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Villach geflogen.
Technischer Defekt wohl Auslöser
Ein technischer Defekt dürfte die Chlorüberdosierung ausgelöst haben. 136 Einsatzkräfte der Feuerwehren waren vor Ort. Mehrere Atemschutztrupps führten Belüftungsmaßnahmen durch, um die Konzentration des Chlorgases zu reduzieren.
Am Dienstag wurde das Hotel wieder freigegeben, der Wellnessbereich ist aber gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.