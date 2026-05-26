Operndiva Bartoli rang auf der Bühne um Fassung

Wenn es um Einblicke ins Privatleben geht, geben sich die meisten Weltstars eher bedeckt. Vor allem dann, wenn es um die nicht so schönen Kapitel geht. Bei Pfingstfestspiel-Chefin und Mezzosopranistin Cecilia Bartoli ist das anders. Ihre Lebensgeschichte breitete sie in Form einer eigens konzipierten Gala im Broadway-Stil aus – mit vielen lauten Tönen, aber auch ganz leisen. Etwa, als sie für ihren 1997 verstorbenen Bruder Gabriele ein Gedenk-Lied anstimmte.