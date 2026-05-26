Mit mehr als 70 km/h: Bub (11) raste Polizei davon

Die Polizei verfolgte die beiden Kinder dabei auf der Berchtesgadenerstraße mit bis zu 75 km/h – ohne den Elektroscootern näherzukommen. Als der Elfjährige die Kontrolle über sein Gefährt verlor und stürzte, leisteten die Beamten Erste Hilfe. Der Bub wurde im Anschluss von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der zweite E-Scooter-Raser konnte den Polizisten entkommen.