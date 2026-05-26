Mit mehr als 70 km/h: Bub (11) raste Polizei davon

Völlig übermotorisiert und wesentlich zu schnell waren die Elektroroller von zwei Kindern in der Stadt Salzburg. Anstatt sich am Sonntagabend von der Polizei kontrollieren zu lassen, beschleunigten sie ihre Geschosse und rasten den Beamten davon. Dabei stürzte einer der beiden schwer ...
Die Polizei verfolgte die beiden Kinder dabei auf der Berchtesgadenerstraße mit bis zu 75 km/h – ohne den Elektroscootern näherzukommen. Als der Elfjährige die Kontrolle über sein Gefährt verlor und stürzte, leisteten die Beamten Erste Hilfe. Der Bub wurde im Anschluss von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der zweite E-Scooter-Raser konnte den Polizisten entkommen.
Am Rollenprüfstand schaffte der Elektroroller des gestürzten Kindes 73 km/h. Die Erziehungsberechtigten wurden deshalb gleich mehrfach angezeigt. Sie erwarten nun Verwaltungsstrafen.
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