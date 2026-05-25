Diese zarte Meerjungfrau traf mitten ins Herz

Statt auf spektakuläre Effekte setzte Neumeier auf Bewegung, Körpersprache und Gefühle. Das Publikum konnte sich ganz auf die Tänzer konzentrieren und wurde dafür reich belohnt. Vor allem Xue Lin in der Titelrolle berührte tief. Mit unglaublicher Fragilität zeigte sie die Meerjungfrau als verletzliche Außenseiterin zwischen zwei Welten. Besonders in den Szenen unter den Menschen entstand fast körperlich spürbares Mitleid mit dieser Figur, die ihre Liebe nicht begreifen und nicht leben darf. Ganz ohne große Gesten entwickelte der Abend enorme emotionale Kraft.