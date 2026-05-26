Motorradlenker (27) nach Sturz schwer verletzt

Der Pinzgauer erlitt schwere Verletzungen. Eintreffende Einsatzkräfte kümmerten sich sofort um den gestürzten Biker. Nach der Erstversorgung wurde er von einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach geflogen. Die örtliche Feuerwehr in Lend kümmerte sich um die Aufräumarbeiten sowie die Bergung des beschädigten Motorrads.