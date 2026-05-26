Motorradlenker (27) nach Sturz schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall passierte am Montagabend auf der B311 in Lend: Laut der Polizei Salzburg stürzte ein 27-jähriger Pinzgauer in einer Rechtskurve von seinem Motorrad. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde der Schwerverletzte versorgt und vom Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen.
Gegen 20 Uhr ereignete sich der Unfall auf der Pinzgauer Straße in Fahrtrichtung Taxenbach. In einer Rechtskurve verlor der Motorradlenker aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle, geriet aufs Bankett und stürzte von seinem Zweirad.
Der Pinzgauer erlitt schwere Verletzungen. Eintreffende Einsatzkräfte kümmerten sich sofort um den gestürzten Biker. Nach der Erstversorgung wurde er von einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach geflogen. Die örtliche Feuerwehr in Lend kümmerte sich um die Aufräumarbeiten sowie die Bergung des beschädigten Motorrads.
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