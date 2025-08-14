DNS alarmiert: KI als neuer Helfer für Extremisten

Öffentlichkeit sensibilisieren

Die DSN arbeitet daher laut eigenen Angaben intensiv mit nationalen und internationalen Partnern zusammen, um für die zukünftigen Herausforderungen gewappnet zu sein. Man setze dabei selbst auf KI-gestützte Erkennungssysteme, die in der Lage sein sollen, KI-generierte und personalisierte Propaganda zu identifizieren. Auch die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen werde entscheidend sein, um Manipulationsversuche frühzeitig zu erkennen.