Sollte der Landeshauptmann direkt gewählt werden?

Seit Monaten wird spekuliert, mittlerweile gibt es zumindest einen Favoriten für die Nachfolge von Peter Kaiser. 15 Jahre lang lenkte er die Geschicke der SPÖ Kärnten, seit 2013 ist er Kärntens Landeshauptmann. Damals erhielten die Sozialdemokraten 37,13 Prozent der Stimmen – also wurde ihr Spitzenkandidat zum Landeshauptmann. Eben dieses System kritisiert nun der Spittaler Bürgermeister und Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer.